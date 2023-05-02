Магия покера: украинец Андрей Держипильский превратил 200 долларов в 100 тысяч

Украинскому покеристу удалось почти невозможное. В онлайн-турнире формата Mystery Bounty, где было сделано более 26 000 входов, Андрей Держипильский вышел за финальный стол и выиграл кругленькую сумму призовых.

Турниры Mystery Bounty особенно популярны среди покеристов. Их преимущество в том, что за выбивание соперников начисляются рандомные баунти, которые могут достигать суммы в несколько тысяч долларов.

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Очередной такой онлайн-ивент с гарантированным призовым фондом 5 000 000 долларов и скромным бай-ином 210 долларов ожидаемо собрал огромное количество входов. Среди десятков тысяч участников во второй день турнира прошли только 2 602 игрока.

В итоге главный нокаут 500 000 долларов достался македонскому игроку с ником "LinidtLini". До этого его самый большой выигрыш в онлайне составлял 23 000 долларов. Ещё один "вкусный" нокаут забрал "Ji_Nyau", которому досталось 350 000 долларов за выбивание соперника. Интересно, что этот игрок выступал в турнире под украинским флагом.

Другими счастливчиками турнира стали участники финального стола. Им пришлось преодолеть невероятный путь, чтобы попасть за финалку. Одним из таких оказался украинский регуляр Андрей Держипильский. Его выступление оборвалось на стадии 3-макс. Судьбу чемпиона решали два игрока из Австрии, а украинец заработал вместе с нокаутами 111 500 долларов.