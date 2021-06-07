Украинский покер-рум устроит живые турниры с бесплатным входом

С 9 по 11 июня платформа PokerMatch присоединится к Международной выставке Gaming Industry. В течение 3 дней для мастеров и любителей будут доступны бесплатные офлайн-турниры и покерное обучение.

Gaming Industry состоится в Киеве в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15) и станет первым масштабным событием в сфере развлечений после длительного перерыва. К живому общению после затяжного локдауна вернется и ведущая покерная платформа PokerMatch.

Читайте также: В Украине разыграют 10 000 000 гривен для фанатов футбольного Евро

Своим гостям украинский флагман предложит принять участие в бесплатных турнирах по Безлимитному Холдему, где ежедневно, с 9 по 11 июня, разыграют 10 000 турнирных гривен. Количество мест в ивентах ограничено – 50 спортсменов, 5 лучших получат призовые на свои игровые счета PokerMatch.

В стороне не останутся и те, кто только знакомится с интеллектуальной игрой. Перед стартом турнира все желающие смогут познакомиться и с азами, и с тонкостями игры. К занятиям в "школе покера" и проведению турниров украинский рум привлек квалифицированных тренеров и инструкторов Всеукраинской федерации спортивного покера.

Партнерами турниров PokerMatch на выставке Gaming Industry выступили ВУФСП, компания Game Bridge и журнал Grand Ante.