Украинские покеристы в Чехии: спортсмены успешно выступили на турнире Eureka Rozvadov Main Event

Сразу 9 украинцев попали в призы самого масштабного турнира серии в чешском городе Розвадов. Лучший результат показал харьковчанин Владимир Дрокин.

Украинские покеристы и игроки сборной продолжают представлять страну на международной арене. Наши спортсмены стартовали на серии Estrellas Poker Tour в Мадриде, а также выступили на соревнованиях Czech Poker Masters в Розвадове.

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В Чехии завершился самый крупный турнир в истории Eureka Poker Tour. В главном событии с бай-ином 1 100 евро было зафиксировано 1 866 входов и рекордный призовой фонд 1 722 700 евро. В этих соревнованиях отчаянно сражались украинцы. В итоге 9 наших спортсменов пробились в призовую зону.

Владимир Дрокин – 86 место

Алина Кирына – 102 место;

Олег Охотский – 121 место;

Дмитрий Соромитко – 159 место;

Назар Дячок – 162 место;

Евгений Джура – 164 место;

Борис Рожановский – 186 место;

Сергей Качинский – 224 место;

Иван Кузив – 265 место.

Победителем турнира Eureka Rozvadov Main Event стал немецкий покерист Йорг Шнеегас. За финальным столом на стадии 5-макс была заключена сделка, после чего немец обыграл соперников и получил самый большой приз 187 335 евро.