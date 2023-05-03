Украинцы сражаются рядом со звёздами мирового покера на EPT Main Event Monte Carlo

В Монако проходит один из самых популярных покерных фестивалей сезона EPT Monte Carlo. В ближайшие дни определится победитель Главного события, где среди претендентов есть украинские игроки.

Турниры EPT традиционно привлекают внимание сильнейших покеристов Европы и мира, особенно когда речь идёт о Главном событии. Участников манит огромный призовой фонд и возможность вписать своё имя в историю покера.

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Бай-ин 5 300 евро заплатили 1 098 игроков. Таким образом призовой Main Event EPT Monte Carlo составил 5 325 000 евро. Самые напряжённые баталии продолжались в течение двух стартовых дней. За это время отсеялось большинство игроков. В зону ITM прошли 159 участников.

Попали в призы четверо украинских покеристов – Олег Васильченко, Ренат Богданов, Владимир Дрокин и Сергей Баранов. Все они стартовали сегодня в составе участников Day 3. К сожалению, Дрокин и Баранов быстро вылетели, а вот Васильченко и Богданов, наоборот, идут в топ-10.

Ренат Богданов на EPT Monte Carlo / Фото PokerNews

Вместе с украинцами сражаются звёзды мирового уровня. Играют за столами легендарные Эрик Сайдел и Ванесса Кейд. Также остаётся в турнире и один из самых известных гроссмейстеров современности, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.