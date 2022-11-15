Украинские покеристы на Main Event WSOPE: кто показал лучший результат

В чешском городе Розвадов близится к завершению европейский этап Мировой серии покера. Главная интрига – кто станет обладателем золотого браслета Main Event WSOP Europe.

Главное событие WSOP Europe с бай-ином 10 350 евро второй год подряд бьёт рекорд посещаемости. В прошлом году турнир собрал 688 регистраций, а в этом с 763 входами стал самым большим за всю историю, собрав призовой фонд 7 248 500 евро.

Читайте также Большая игра начинается: PokerMatch присоединился к покерной сети iPoker

Сегодня участники определят состав финального стола, победитель которого получит главный приз в размере 1 380 129 евро. Лидирует пятёрка игроков из разных стран – литовец Владас Тамасаускас, француз Александр Рирд, голландец Текле Мариам, британец Барни Боутмен и самый известный в списке Шон Диб из Соединенных Штатов Америки. Также в турнире остаются Тимоти Адамс, Борис Колев и Джонатан Пасторе.

Лучший результат в Главном событии WSOP Europe среди украинских покеристов показал Антон Нагорняк. Он единственный, кто пробился в ITM среди многих наших игроков. Нагорняк занял 58 место и получил 23 820 евро. Для него это лучший результат в живых турнирах с большим запасом.

На стадии "баббла" вылетели еще двое наших игроков. Стример PokerMatch Владислав Сидихин и обладатель браслета WSOPE Андрей Любовецкий, стартовавший в третьем дне со стеком 75 ББ.