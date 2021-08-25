Украинец "выжил" в компании акул покера и заработал 132 тысячи долларов

Украинский покерист Игорь Шклярук занял четвертое место в турнире Short Deck SHRB Europe. Он попал в компанию настоящих звезд игры.

Это дебютные соревнования серии. Бай-ин сюда стоил 25 тысяч долларов, поэтому за столами собрались только настоящие профессионалы.

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Чего только стоит тот факт, что Шклярук выбил из игры Эрика Сейдела. Американец финишировал на седьмом месте, заработав 48 тысяч долларов.

Игорь завершил борьбу на четвертой строчке. Украинец получил 132 тысячи баксов! Пересидеть Шклярука смогло лишь трио настоящих монстров покера.

Третью позицию занял белорус Никита Бодяковский – 180 тысяч "зеленых". В хедз-апе сошлись Фил Айви и Стивен Чидвик.

Американец сумел победить своего британского коллегу. Фил получил звание чемпиона и 408 тысяч долларов. Стив удовлетворился статусом раннер-апа и 264 тысячами баксов.