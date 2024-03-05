Украинец выиграл более 4 миллионов, побив покерную килополянку

На пути к титулу Владиславу Погрибному пришлось опередить более 4 тысяч соперников. Украинец выиграл кругленькую сумму в Главном событии Французского покерного тура.

В казино King's в чешском Розвадове не утихают турнирные покерные баталии под флагами разных европейских стран. Немалый ажиотаж вызвал и Французский покерный фестиваль – в Главном событии зарегистрировалось более 4 тысяч спортсменов.

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Турнир с довольно скромным бай-ином – всего 190 евро – собрал солидный призовой фонд в 733 433 евро, а чемпион нацеливался на выигрыш 100 000 (4,16 миллиона гривен). В итоге, главным героем Main Event суждено было стать украинцу Владиславу Погребному, который, кроме самого большого финансового вознаграждения, получил билет на Главное событие WSOP Europe.