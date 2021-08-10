Украинец стал вице-чемпионом турнира покерных богачей

Павел Колинковский остановился в шаге от триумфа в нокаут-турнире High Roller Club. Украинец заработал 34 тысячи долларов.

Бай-ин в соревнование стоил 530 баксов. 916 входов гарантировали солидный призовой фонд — 458 тысяч "зеленых".

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В решающем хедз-апе наш покерист встретился с британцем с ником "BOOOOOM92". "Remi Lebo_10" не смог устоять под натиском агрессивного оппонента. Чемпион заработал 62,4 тысячи долларов. 30 тысяч из них – это баунти за выбитых соперников.

Павел Колинковский получил 34 тысячи баксов: полторы тысячи баунти, остальные — призовые.

Отметим, что в призовую зону попал еще один украинец. Олег Васильченко занял 11 место, заработав суммарно почти 9 тысяч долларов.