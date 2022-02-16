"В Украине нет большого количества лудоманов", – глава UGC Антон Кучухидзе

Государственная статистика опровергает тезис нелегалов о наличии в Украине большого количества лудоманов. Об этом в ходе круглого стола сообщил глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе.

Ukrainian Gambling Council выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. Статистика, собранная в рамках UGC, подтверждает отсутствие острой проблемы лудомании.

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По словам Антона Кучухидзе, всего на конец января 2022 года в Украине зарегистрировано 218 лудоманов.

Легализация никак не повлияла на увеличение количества лудоманов. Наоборот – одной из ее целей является имплементация принципов ответственной игры в онлайн и офлайн сегмент гемблинга, а также повышение уровня защиты прав игроков,

– подчеркнул Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе / Фото ukranews.com

Также в ходе круглого стола "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине" обсуждался вопрос налога на выигрыш. Юридический директор Parimatch Ukraine Михаил Коваль считает, что налоги нужно снимать только с крупных выигрышей.

Чтобы нанести законодательный удар по нелегальному бизнесу, необходимо дать возможность игроку получать выигрыш полностью. Налог на выигрыш – это игорный атавизм,

– объяснил Михаил Коваль.

Михаил Коваль / Фото ukranews.com

Для того, чтобы нелегальный рынок свести к минимуму, отмечает эксперт, необходимо принять налоговые изменения. По его словам, украинские игроки не понимают, почему с условного выигрыша в 100 гривен, с них снимают 20 гривен, поскольку они привыкли играть в международных юрисдикциях, которые не снимают эти налоги.

Речь об законопроекте 2713-д, который покажет понятные зафиксированные правила игры и, что самое важное, игрок не должен платить налог в 20% с выигрыша, как сейчас. Надеемся на голосование в начале марте",

– подметил Михаил Коваль.

В случае принятия законопроекта 2713-д, налогом будет облагаться только крупный выигрыш – на 2022 год эта сумма будет стартовать с отметки в 65 000 гривен.