"Украинцы – исключительные храбрецы": Евгений Качалов поддерживает соотечественников

Наиболее успешный покерист Украины Евгений Качалов покинул неспокойный Киев и вместе с семьей нашел убежище в Венгрии. Пересечь границу Качалову помог американский паспорт, но о своей национальной принадлежности украинец не забывает.

Евгений Качалов, который выиграл больше всего призовых среди украинских покеристов – 9,2 миллиона долларов, активно поддерживает украинцев из-за рубежа.

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Евгений Качалов / фото Hendonmob

Покерист развернул масштабную информационную кампанию в своих соцсетях, где знакомит иностранную аудиторию с правдивыми событиями и происходящими в эти дни в Украине. Качалов постоянно держит руку на пульсе и ретранслирует информацию, в том числе и своим российским фоловерам, от которых тщательно скрывают правду. Один из последних постов Качалова красноречиво демонстрирует отношение покериста к сумасшедшему российскому президенту.

Кроме информационной поддержки, Евгений вместе с женой Анной активно помогает украинцам, снабжая инсулин и питьевую воду. Кроме того, семья Качаловых, благодаря связям в Европе, устраивает приют для беженцев.