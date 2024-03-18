Украинцы дают мастер-класс покера в Амстердаме: Игорь Клименко остановился в шаге от титула

Наш спортсмен продолжает успешный покерный сезон. На WPT Prime Amsterdam Клименко оформил 5-значные призовые.

Этап Мирового тура в Амстердаме складывается успешно для представителей сборной Украины по спортивному покеру. Вслед за Романом Юркивым, который завоевал трофей в стартовом турнире фестиваля, близким к успеху был и Игорь Клименко.

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Турнир WPT Prime NLH Re-entry с бай-ином 345 евро собрал 353 входа и довольно конкурентную поляну из опытных игроков со всех уголков Европы. Представители сине-желтого флага здесь находились отнюдь не в роли статистов – сразу трое наших попали в призовую зону, которую сформировали 47 покеристов. Андрей Вакалюк за 36 место заработал 634 евро призовых, Евгения Юркив, которая финишировала 22-й, – 926 евро. А вот Игорь Клименко до последнего претендовал на титул.



Чемпион турнира Аксель Хове / Фото pokercity.nl

Украинец, который начал борьбу за финальным столом с четвертым стеком, добрался до хедз-апа и не справился только с немцем Акселем Хове. Чемпион получил за победу 19 155 евро призовых. Вознаграждение для раннер-апа из Украины – 12 807 евро.