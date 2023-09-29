Убийство за покерным столом: "рука мертвеца", окутанная тайнами

Джеймс Батлер Гикок является самым неоднозначным членом Зала славы покера. Попробуем разобраться, почему отличный стрелок и разведчик, живший еще в 19 веке, попал в когорту избранных.

Эпоха дикого запада в Соединенных штатах Америки, то есть вторая половина XIX века, одна из самых популярных тем в истории кинематографа, а сцены из вестернов неизменно сопровождаются игрой в покер. Один из представителей той эпохи, вполне реальная личность – Джеймс Батлер Гикок, оставил свой след в истории, не только как отличный мастер обращения с револьвером, но и как незаурядный игрок.

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Наш герой, а у него было немало врагов, взял себе правило выбирать за покерным столом наиболее безопасную позицию. Садился спиной к стене, чтобы видеть оппонентов, и постоянно держал оружие наготове. Впрочем, одна из покерных сессий в начале августа 1876 стала для Гикока последней.



Джеймс Батлер Гикок / Фото Wikipedia

В таверне, куда пришел выиграть деньжат, за столом было свободно только место без надежного тыла позади. Джемс Батлер, однако, изменил своей привычке, за что и поплатился. Увлекшись игрой, мужчина не заметил, как сзади к нему подкрался Джек Маккол и выпустил разведчику в голову две пули.



"Рука мертвеца" / Фото poker.by

В руке мертвец держал 5 карт, а тогда играли прежде всего в дро-покер, – два черных туза и восьмерки, пятая карта до сих пор доподлинно неизвестна. По одной из версий, она была настолько вымазана кровью, что определить полную комбинацию, которую собрал Гикок, так и не удалось. Именно это сочетание карт – A-A-8-8 – с тех пор называют "рукой мертвеца".





Джеймс Батлер Гикок в Зале покерной славы / Фото Wikipedia

В 1979 году Джеймса Батлера Гикока одним из первых ввели в Зал славы покера и, конечно, не только из-за причастности к загадочной истории. Американец был одной из знаковых фигур, которая еще тогда, во времена дикого запада, популяризировала игру, которая спустя полтора столетия стала профессией и любимым хобби для миллионов людей во всех уголках планеты.