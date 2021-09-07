Турнир-миллионник на PokerMatch: охота на Глеба Тремзина продолжается

Премьерный именной турнир эксперта PokerMatch Глеба Тремзина собрал гарантию более 1 600 000 гривен. Теперь ведущий покер-рум Восточной Европы объявил новую охоту на "Ti0373".

Новая битва на PokerMatch с легендой МТТ состоится 18 сентября. Игроков ждет минимум 1 000 000 гривен призовых, а также множество акций и подарков. Бай-ин на этот турнир составляет 2 500 тысячи гривен. Ивент пройдёт в формате прогрессивного нокаута, поэтому участники смогут не только проявить свои лучшие покерные качества, но и получить дополнительное вознаграждение за каждого выбитого оппонента.

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Тот, кто выбьет из турнира Глеба "Ti0373" Тремзина, получит мгновенный приз – 5 000 гривен на свой счет. Причём в этот раз награда будет назначена за каждый вход эксперта! В первом турнире Глебу не удалось добраться до призов, поэтому "Ti0373" серьезно настроен на реванш.

Отобраться в Tremzin's Million PKO традиционно можно в ежедневных степ-сателлитах с бай-ином от 10 гривен. Также с 13 сентября в 19:00 будут проходить ежедневные вечерние сателлиты с бай-ином 55 гривен и гарантией 5 билетов.

Если удача обойдет стороной в турнире, то все равно будет возможность получить кругленькую сумму призовых в утешительном фриролле на 50 000 гривен. Игроки, которые не смогут заработать призовых (включая нокауты), получат второй шанс и будут автоматически зарегистрированы во фриролл Tremzin's Second Chance, который состоится 19 сентября в 18:00.

Все детали именного турнира Глеба Тремзина и способы получить билет на этот суперивент ищите на официальном сайте PokerMatch.