Тяжелая судьба покеристов: путь от мгновенного успеха до полного краха

Покерная карьера так или иначе состоит из побед и поражений. Иногда огромное состояние, заработанное игрой в карты, кружит голову настолько, что остановиться вовремя многие просто не в состоянии.

В покере есть немало примеров, когда талантливые игроки проигрывали миллионы долларов в течение нескольких дней. Приведем самые яркие из них.

Интересно Украинский покерист не смог пробиться за финальный стол Main Event WSOP Circuit

Стью Ангер (- 30 миллионов долларов)

Стюарт Ангер – легендарная фигура в мире покера. Многие считали его лучшим игроком в Холдем всех времен. Впечатляющие взлеты и падения молодого парня до сих пор вызывают бурное обсуждение среди нового поколения покеристов.

Ангер стал известным после победы в Главном событии Мировой серии покера 1980 года. Тогда ему сразу дали прозвище "Малыш". Правда или нет, но тот турнир был первым в карьере Стюарта. В следующем году она снова выиграл браслет Main Event WSOP и его начали считать гением.

Стью Ангер / Фото dailysquib

Используя свою фотографическую память и математические способности, американский парень получил почти 30 000 000 долларов. Но вскоре дела для Стью Ангера пошли наперекосяк. Употребление наркотиков быстро привело к опасной зависимости.

Он мог выиграть огромные деньги за покерным столом, а затем проиграть еще больше на ставках. В 1997 году Стюарт снова выиграл Главное событие WSOP. Его друг Билли Бакстер заплатил 10 000 долларов вступительного взноса в последние минуты поздней регистрации. Физическое состояние Ангера было далеко от идеала, но постепенно Стью захватил лидерство и сохранял его до финального стола.

Большую часть выигранных денег он все равно потратил на наркотики и ставки. В следующем году некогда талантливейшего игрока нашли мертвым в отеле Лас-Вегаса. Вскрытие показало, что смерть наступила не от передозировки, а от болезни сердца, вызванной многолетним их употреблением.

Арчи Карас (- 40 миллионов долларов)

Арчи Карас по прозвищу "Грек" прибыл в Лас-Вегас в 1992 году с 50 долларами в кармане, мечтая разбогатеть. Он одолжил у товарища 10 000 долларов и вернул их в течение нескольких часов после того, выиграл в покер в 3 раза больше.

Буквально за несколько лет Карас сколотил состояние размером в 40 000 000 долларов. При этом ему удалось побить рекорд самой выдающейся и самой длинной выигрышной серии в истории казино.

Арчи Карас / Фото pokersfera.com

Но Арчи сделал фатальную ошибку, когда начал искать новые виды игр для заработка. Проигрыш 11 000 000 долларов в кости начал пусть разорения Грека. Далее последовал ошеломляющий проигрыш 17 000 000 долларов в Баккару. Всего за два дня он потерял около 30 000 000 долларов и остановиться уже не смог.

Эрик Линдгрен (- 12 миллионов долларов)

Эрик Линдгрен был известной фигурой в эпоху покерного бума. Американец получил победу на WSOP в 2008 году, заработав 374 505 долларов. Потом он выиграл еще один браслет Мировой серии покера, добавив себе на счет 606 317 долларов.

Эрик Линдрен / Фото besplatno-poker.com

Его справедливо считали игроком мирового класса. Но падение Линдгрена началось, когда он стал делать ставки колоссальных размеров на фэнтези-спорт. В какой-то момент Эрик дошел до того, что ставил на спорт по 100 000 долларов за раз.

Его проблемы с азартными играми проявились в 2012 году, когда Линдгрен не смог внести бай-ин в размере 100 000 долларов в частную фэнтези-лигу. Сразу же появились слухи об огромных долгах. В 2015 году Линдгрен заявил о полном банкротстве.