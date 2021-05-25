Вочевидь, схожою стежкою вирішив піти й інший екс-кіберспортсмен Андрій "EviL GrannY" Сомов. Він спеціалізується на популярній грі World of Tanks. 26-річний Сомов здобув чимало міжнародних трофеїв, утім в 2016 змушений був завершити кіберспортивну кар’єру. З того часу він сконцентрувався на стрімах, розвиваючи власний Youtube-канал, який сьогодні має вже понад 670 тисяч підписників.

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Не так давно Андрій відкрив для себе покер. Взявши спочатку кілька уроків гри у популярного стрімера Lorem, Сомов днями добився першого помітного успіху у новому для себе виді спорту. У турнірі за 11 доларів EviL GrannY зумів побити дійсно гігантське поле у понад 19 тисяч учасників і зайняв перше місце, що принесло йому 17 883 долари призових. Тож, схоже, ми стаємо свідками народження чергової покерної зірки.