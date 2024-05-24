Залип в телефон и убил подростка: лояльный приговор суда для покериста-миллионера
Источник:Cardmates
Бизнесмен и покерист Рутгер Ханнен отделался минимальным сроком заключения, после того, как стал участником смертельного ДТП. Недавно голландец оставил без титула украинского покериста.
В марте этого года голландский бизнесмен Рутгер Хеннен переиграл в хедз-апе Главного события Prime Amsterdam украинца Максима Клопотка. А сегодня сушит сухари и готовится к заключению.
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Летом 2019 года Хеннен за рулем своего Porsche Cayenne сбил на перекрестке 15-летнюю девочку на велосипеде. Тинейджерка умерла на месте. С тех пор продолжалось расследование и затяжные судебные процессы и выяснилось, что причиной рокового наезда стал смартфон. Водитель отвлекся от дороги, залипнув в гаджет, и не заметил велосипедистку.
Этот факт, впрочем, не стал серьезным аргументом для присяжных. Суд наказал Рутгера Хеннена шестью месяцами заключения и запретил до двух лет управлять транспортными средствами.
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