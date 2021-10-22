Стек, которому позавидует каждый покерист: дилер установил новый рекорд Гиннеса

Американец Трэвис Стич чуть ли не каждый день имеет дело с покерными фишками, поскольку работает дилером в казино Миннесоты. Впрочем, кроме профессиональных обязанностей, он любит использовать покерную амуницию и не по назначению.

Недавно Трэвис Стич вошел в "Книгу рекордов Гиннеса", попав в мишень 54 пластиковыми картами подряд. Знает американский дилер, как обращаться и с покерными фишками.

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Макс Махлин с 2010 года удерживал мировой рекорд по построению самого высокого покерного стека. Мужчина сложил башню из 240 игровых фишек. Через 11 лет Трэвис Стич превзошел это достижение более чем на 20%.

Тревис Стич устанавливает рекорд Гиннеса. Видео:

В присутствии камер и нескольких десятков зрителей Стич соорудил башню из 300 фишек! Кроме того, Трэвис весь этот процесс транслировал вживую на платформе Twitch, а собранные средства рекордсмен отправит в фонд по борьбе с раком.

На первый взгляд может показаться, что справиться с рекордом Стича – проще простого. Но Трэвис убеждает, что долго тренировался, прежде чем решился на строительство покерной башни высотой около метра и 20 сантиметров.