В Европе стартует Мировая серия покера: вспоминаем всех украинцев, выигравших золотой браслет

Завтра в Розвадове начинается престижная серия WSOP Europe. Традиционно за браслеты европейской версии Мировой серии покера будут сражаться игроки из Украины.

WSOP Europe в Чехии в этом году пройдет с 25 октября по 15 ноября. В Розвадове будет разыграно 15 золотых браслетов. Откроет фестиваль событие €350 No Limit Hold'em Opener с гарантированным призовым фондом 1 000 000 евро.

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За всю историю проведения европейской версии Мировой серии покера украинцы 6 раз становились обладателями золотого браслета. С 2017 года WSOPE начали проводить в чешском казино King's Resort – там украинцы одержали все свои победы.

Более того, самый первый турнир WSOPE в Розвадове выиграл украинский игрок. Александр Щербак стал чемпионом события Monster Stack, получив вместе с браслетом 117 700 евро призовых. В следующем году победную эстафету подхватил Михаил Гутый. Он завоевал престижный трофей и 61 000 евро в турнире Turbo Bounty Hunter.

Александр Щербак / Фото wsop.com

В 2019 году Украина получила очередного чемпиона. Ренат Богданов обошел более 1 000 соперников в недорогом событии Opener с бай-ином 350 евро, выиграв при этом 53 000 евро. В 2021 году список украинских чемпионов на WSOPE пополнил Андрей Любовецкий. Он выиграл дорогой турнир Platinum High Roller, получив рекордные 518 000 евро призовых.

Андрей Любовецкий / Фото wsop.com

Самым успешным для украинцев оказался прошлый год. Сразу двое наших игроков завоевали браслеты Мировой серии покера. Одессит Роман Веренко стал победителем турнира по Омахе, выиграв 247 000 евро призовых. Андрей Любовецкий оформил браслетный дубль, причем в хедз-апе он встречался с еще одним украинцем Алексеем Ковальчуком. Чемпион забрал 45 600 евро, раннер-ап – 28 170 евро.