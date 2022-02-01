Специфика работы покерного фотографа: история профессионала Антонио Абрего

Американский фотограф Антонио Абрего – один из немногих, кто имеет доступ к величайшим покеристам мира, но при этом совершенно не интересуется этой игрой. Его ремесло – фотография.

Антонио Абрего – известный покерный фотограф, работающий, в частности, на фестивалях WSOP и других больших сериях и проектах. В покерную индустрию он попал совершенно случайно в 2015 году.

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По просьбе друга Антонио посетил Мировую серию покера, чтобы сделать первые снимки по данной тематике. Он абсолютно не понимал специфику и правила игры, никогда не видел звёзд покера, поэтому без курьезов в первый день не обошлось.

Я подошел к столу, где сидели профессиональные игроки в покер, и спросил у парня в очках: "Это вы – Фил Лаак?", – вспоминает Антонио Абрего.

В тот момент весь стол взорвался от смеха. Каждый начал говорить, что он – Фил Лаак. Сам "Unabomber" показал себя с лучшей стороны и честно признался неопытному фотографу. Пройдет 6 лет, когда Антонио Абрего снова отправится на Мировую серию покера в Лас-Вегас и сделает множество снимков, которые разлетятся по всему миру и до сих пор публикуются на сайтах.

Браслет WSOP / Фото Антонио Абрего для pokergo.com

Самый главный кадр последнего WSOP – момент разочарования Фила Хельмута, когда он понял, что снова остановился в шаге от завоевания 16-го браслета Мировой серии покера. Эта фотография Антонио Абрего попала в число четырех номинантов на премию GPI Awards-2021, церемония награждения которой состоится уже 18 февраля.

Адам Фридман обыгрывает Фила Хельмута / Фото Антонио Абрего для pokergo.com

За свою карьеру Антонио запечатлел множество знаковых моментов в мире покера. Например, именно он сфотографировал Даниэля Негреану, когда тот пытался сломать защитное ограждение, предназначенное для безопасности игроков во время пандемии. Или игру Дойла Брансона с Мори Эскандани в углу комнаты на фестивале WSOP 2021 года.