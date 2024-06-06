Украинец разобрался с бразильской "бандой" и разбогател на серьезную сумму

Украинские игроки уже успели неплохо показать себя на набирающем обороты WSOP в Лас-Вегасе. Впрочем, далеко не все могут позволить себе поездку в США, поэтому часть наших профи продолжают зажигать в онлайне.

На одной из самых популярных онлайн-площадок Poker Stars недавно завершилась масштабная серия турниров Весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP). Однако, организаторы решили продолжить удовольствие и устроили, так называемую, SCOOP After Party.

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Собственно в одном из турниров этой "вечеринки" и торжествовал украинский покерист, выступающий под ником Socc3rman13. Соревнования с бай-ином 55 долларов собрали почти 3 тысячи входов, поэтому путь украинца к вершине был долгим и изнурительным. Интересно, что за финальным столом нашему земляку противостояли сразу три бразильских покериста, однако, остановить Socc3rman13 никто из них не смог. За первую строчку представитель сине-желтого флага получил чуть больше 12 тысяч долларов призовых.

Добавим, что Socc3rman13 уже много лет играет на Poker Stars. Долгое время он не мог похвастаться высокими результатами, однако, начиная с 2018 года украинец стабильно играет в плюс. Его общая прибыль в турнирах уже перевалила за 5 миллионов гривен.

Сексизм на WSOP

Громкий скандал разгорелся во время одного из турниров WSOP в Лас-Вегасе. Охранник не хотел пропускать в игровой зал звездных Марию Хо и Марию Конникову, потому что женщины, мол, не были похожи на покеристов.