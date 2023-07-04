Слёзы отчаянья: Главное событие Мировой серии покера стартовало с жуткого бэд-бита

На WSOP-2023 стартовал самый долгожданный турнир года с бай-ином 10 000 долларов. Победитель Main Event получит титул чемпиона мира и навсегда впишет своё имя в историю покера.

В этом году организаторы WSOP ожидают рекордной явки в Главном событии. Прошлогодний чемпион Эспен Йорстад сумел обойти второе по размеру поле за всю историю Main Event из 8 772 входов, но до рекорда 2006 года не хватило 110 регистраций.

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В покерных СМИ неоднократно заявляли, что в этом году организаторы рассчитывают привлечь около 10 000 участников в Главном событии WSOP. Первый из стартовых дней турнира собрал 1 080 заявок. Регистрация остаётся открытой до 8 июля.

Первый день Main Event WSOP запомнился обидным бэд-битом для игрока из Израиля. Дебютант Главного события проиграл весь свой стек всего за 2 раздачи. Ему дважды сдали KK против АА. Причём соперником в обеих раздачах был один игрок – Рубен Корреа из Португалии.

Для покериста из Израиля это был настоящий удар. После вылета он час просидел на полу, закрыв лицо руками. Всё это время рядом с ним находилась девушка, которая, вероятно, пыталась утешить игрока после жёсткого кулера.

После первого дня Main Event WSOP в числе лидеров идёт известный покерист и стример Даг Полк. В топ-100 чип-каунта есть украинский игрок Сергей Попович.