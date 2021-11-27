Сколько денег потратили самые звездные игроки Мировой серии покера

Фил Хельмут и Даниэль Негреану выиграли на двоих 22 браслета Мировой серии покера. Звездные игроки подвели итоги очередного турнира WSOP.

Мировая серия покера в Лас-Вегасе плавно подошла к концу. С 30 сентября лучшие игроки планеты отчаянно сражались за сотни тысяч долларов и браслеты чемпионов, переписывая историю WSOP.

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Абсолютный рекордсмен по количеству выигранных браслетов WSOP Фил Хельмут укрепил свой статус. Теперь он имеет 16 трофеев, оставаясь недостижимым на ближайшие пару лет точно. В этом году "Poker Brat" был привычно эмоционален, успешен и сыграл в общей сложности 34 турнира серии. Он заплатил бай-инов на сумму 448 379 долларов, а выиграл при этом 1 248 860 долларов.

Фил Хельмут 7 раз оказывался за финальным столом, оформил одну победу и один раз занял 2 место. Единственное, что его огорчило, так это 2 место в лидерборде "Лучший игрок WSOP-2021".

Меньше поводов для гордости у другого звездного игрока Даниэля Негреану. "Kid Poker" провел 45 турниров, потратив на них 1 052 773 долларов. Ему удалось закончить WSOP в плюсе с общим профитом почти 400 000 долларов. Это сделало бы счастливым каждого покериста в мире, однако Негреану своими результатами остался не доволен.

Во-первых, ему снова не удалось выиграть браслет. 14 раз он попадал в ITM и дважды занимал 3 место. Именно благодаря турниру хайроллеров и пот-лимит Омахе Негреану заработал чуть более миллиона долларов в последние недели серии. К тому моменту звездный игрок оставался в минусе на 425 тысяч долларов.