Сказочный стрим Глеба Тремзина: эксперт PokerMatch выиграл рекордную сумму денег

Трехдневная история Глеба Тремзина в Главном событии Winter Series закончилась триумфом. Эксперт PokerMatch собрал рекордное количество зрителей в финальный день турнира и оформил бест кэш.

Глеб Тремзин прошел невероятный путь в турнире Main Event Winter Series с бай-ином 530 долларов. Событие собрало почти 4 000 входов, что делает шансы любого игрока на победу откровенно невысокими. Тем более, Глеб пробился во второй день со стеком всего 9 ББ.

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Казалось, надежд на раскрутку мало. Но то, что устроил опытный МТТшник в прямом эфире, надолго останется в памяти всех болельщиков и зрителей. Удвоение за удвоением, удачные блефы, доезды и переезды привели его к тому, что в третий и финальный день Main Enent эксперт PokerMatch пробился со вторым стеком из 16 оставшихся участников.

Рабочее "место" Глеба Тремзина / Фото с инстаграма

За время турнира с Глебом приключились разные истории, которые в последствии обрели статус эпичных и неповторимых. Когда "Ti0373" заказывал еду прямо на стриме, то попросил девушку из службы доставки пожелать ему удачи. Этот момент попал в прямой эфир. В случае своего выигрыша Глеб пообещал отправить ей роллы. Девушка выполнила просьбу, отметив что она фартовая, и сказала, что лучше уж пусть барана присылает. Сразу после победы в турнире Глеб позвонил этой девушке прямо на стриме.

Также до начала финального дня в инстаграме "Ti0373" пообещал, что в случае победы отправиться в путешествие на остров Ниуэ и разыграет одну путёвку среди своих подписчиков. Это место он выбрал потому что население острова меньше, чем количество зрителей, которые смотрели его стрим. Сами же подписчики и предложили вариант с островом Ниуэ.

За триумфом Глеба Тремзина в прямом эфире наблюдали более 12 тысяч зрителей. Самые ярые болельщики организовали импровизированную фан-зону, наблюдая за игрой Глеба с большого экрана. Такая поддержка придавала покеристу сил и уверенности. Глеб уверенно пробился за финальный стол, дошел до стадии 3-макс, где ему предложили устроить дележку.

Анатолий Никитин пришел в фан-зону в костюме барана / Фото со стрима

Она не состоялась лишь потому, что Глеб выставил условие перед оппонентами – перевести по 1 000 долларов его другу Анатолию "NikTolik" Никитину, который также играет в покер и громче всех болел на фан-зоне. Соперники отказались и игра продолжилась. В какой-то момент стек "Ti0373" упал до 13 ББ, но Глеб сумел раскрутиться, выйти в хедз-ап, там поделить поровну по 233 479 долларов, а потом еще забрать дополнительные 15 000 за победу в дуэли.

Последняя раздача турнира, который проводился в 3 дня / Фото со стрима

Также интересный факт, что Глеб обыграл в хедз-апе игрока с ником "Ship It 2010" – любимым покерным выражением самого Тремзина. Его эмоции после победы были просто непередаваемые. Этот стрим точно войдет в историю, как один из самых ярких в 2022-м году.