Сильно хотел победить: игрока забанили в казино за покерное читерство

Инцидент произошёл за кэш-столами в казино Hustler. Игрок под псевдонимом Skillsrocks на протяжении всего вечера пытался подглядывать в карты оппонента.

Большинство игроков бережно относится к своей репутации и старается построить прибыльную карьеру в покере. Но существуют и такие, кто пытается заработать временные деньги, не стесняясь использовать читы для покера, а также другие схемы мошенничества.

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Игрок под псевдонимом Skillsrocks, возможно, не подозревал, что в казино Hustler ведется прямая трансляция с открытыми картами. Некоторые раздачи за кэш-столом 10/20 долларов, в которых его вообще не должно было быть, он почему-то играл и даже одерживал в них победу. В какой-то момент поведение Skillsrocks сильно озадачило комментаторов.

В крупной раздаче, имея две пары на руках, на терне он подозрительно быстро отправил свои карты в пас. Все дело в том, что у третьего участника раздачи, сидящего слева от Skillsrocks, на тот момент закрылся стрит. В сети сразу начали бурно обсуждать эту раздачу, что впоследствии привело к мини-расследованию. Подробный разбор моментов с участием Skillsrocks сделал блогер Алекс Дювалл.

Анализ поведения Skillsrocks за покерным столом: смотрите видео

Казино Hustler среагировало мгновенно, сделав заявление, что дорога этому игроку в заведение закрыта навсегда.