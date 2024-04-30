16 тысяч долларов – "в мусорку": сумасшедший турнир звездного Шона Диба

Известный покерист Шон Диб изрядно пошумел на престижных соревнованиях в США. Победить Шон не смог, но все равно привлек едва ли не больше всего внимания из всех участников.

Главное событие серии Texas Poker Open (входящее в популярный PokerGO Tour) с бай-ином 3 300 долларов собрало 735 входов и аж 13 из них принадлежат именно Дибу.

К теме "Я даю им шоу": украинская красавица – об откровенном фотосете и покерных успехах

Шону с первых раздач не пошла игра, поэтому он в каком-то бешеном темпе взялся делать один реентри за другим. В конце концов, Диб доигрался до того, что, чтобы просто вернуть все свои инвестиции, ему нужно было занять по крайней мере восьмое место.

К чести звездного американца, ему совсем немного не хватило до этой цели. Со своего тринадцатого реентри Диб таки раскрутился и смог добраться до пятнадцатой ступеньки, за что получил 27 тысяч призовых. Хотя выйти в ноль Шону не удалось, но он хотя бы сократил свои убытки до "всего" 16 тысяч долларов.

В хедз-апе же турнира сошлись представитель Китая Рен Ли и британец Даниэль Моран. У обоих были достаточно большие стеки, поэтому, казалось, что финальная битва будет длительной и изнурительной. Впрочем, уже в первой раздаче оппоненты выдвинули все свои фишки в центр стола. Пара валетов Рена выстояла против карманных десяток Даниэля и принесла китайцу титул и 400 тысяч долларов призовых. Моран получил 275 тысяч.

Впечатляющий успех "покерного Брэда Питта"

Звездный финский покерист Патрик Антониус, которого коллеги часто называют Брэдом Питом от мира покера, стал чемпионом турнира суперхайроллеров на этапе EPT в Монако. За свой успех Патрик получил более 2 миллионов долларов.