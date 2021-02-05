Зовсім нещодавно Філ Гальфонд завершив черговий етап свого челенджу, де він пропонує будь-якому покеристу позмагатися у хедз-ап битві в Пот-Ліміт Омаху.

Доки нікому не вдалося здолати Філа. Ченс Корнут – останній на цю мить суперник Гальфонда, відстав на 700 тисяч доларів і відмовився продовжувати дуель. Сам Філ утім вже думає над тим із ким зіграти в наступній дуелі. Він зізнається, що отримує від матчів з найсильнішими суперниками стільки задоволення, що навіть не потребує відпочинку між поєдинками.

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Загалом Гальфонд грає в онлайні вже понад 17 років. Незадовго до свого челенджу він робив тривалу перерву у покері на 2 роки, проте тріумфально повернувся і почав обігрувати одного за одним топових суперників, ніби ніякої паузу не було. Філ поділився кількома секретами свого підходу:

Набір навиків, який дозволяв досягти успіху 15 років тому, насправді не так сильно відрізняється від того, що потрібно сьогодні. Доки я сам не повернувся у гру і слідкував за нею збоку, я теж думав, що різниця набагато відчутніша. Я вважав, що такі люди як я, які опираються насамперед на рідси і самостійну роботу, в сучасному покері опиняться далеко позаду. Та насправді все не так. Головні речі не змінилися: рідси, пошук слабих місць у стратегії опонента. Солвери потрібні, як точка опори – вони вказують оптимальну стратегію. Але далі необхідно користуватися знаннями про конкретного суперника і людську психологію загалом. Просто копіювати солвер безглуздо. Деякі його рішення реалізувати у справжній роздачі дуже складно. Тому навіть у топ-регулярів все ще залишається багато слабкостей.

Гальфонд розповів, що Ченс Корнут став поки найскладнішим його суперником. Довгий час Філу не вдавалося підібрати ключі до опонента і він програвав багато ключових роздач – викидував хороші руки на блефи Корнута і оплачував його натси. Та в якийсь момент Гальфонду вдалося розкусити лінії Ченса і він вже не віддав ініціативу.

При всіх своїх успіхах, американський професіонал заявляє, що він дуже не впевнений у собі. Кожен поєдинок і кожна роздача викликають у нього масу внутрішніх сумнівів. Та, мабуть, вміння перебороти себе і не припиняти розвиватися і є тими ключовими рисами, що дозволяють Філу Гальфонду вже стільки років залишатися одним із найкращих кеш-гравців у покер.