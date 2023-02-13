Серхио Агуэро засветился за покерным столом: сколько денег выиграл звёздный футболист

Экс-игрок Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро посетил покерный фестиваль в Уругвае Enjoy Poker Tour. Форвард решил попробовать свои силы в Главном событии.

С 4 по 11 февраля уругвайский курорт Пунта-дель-Эсте принимал покеристов в рамках фестиваля Enjoy Poker Tour. В расписании серии были турниры с бай-инами от 220 до 3 300 долларов.

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Среди участников турнира было множество звёзд из Южной Америки. Главное событие серии собрало 408 входов. Засветился за столами Main Event всемирно известный 35-летний футболист Серхио Агуэро.

Аргентинец не так давно завершил карьеру. Кун оставил яркий след в истории футбола, был многократным чемпионом английской Премьер-лиги, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Оказалось, что помимо прочего Агуэро ещё и показывает неплохой уровень покера.

Экс-нападающий очень уверенно держался в турнире, остановившись незадолго до предфинальной стадии. В итоге аргентинец занял 24 место и выиграл 3 295 долларов. В Главном событии также сыграли чемпион Main Event WSOP-2020 Дамиан Салас, звезда Storage Wars Рене Нежода и известный покер-про Джонатан Ван Флит.