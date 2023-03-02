Сборная Украины по спортивному покеру удачно выступила на EPT в Париже

Игроки сборной Украины завоевали 16 призовых мест по итогам этапа Европейского покерного тура. Престижные состязания проходили во Франции с 15 по 26 февраля.

В течение 12 дней на этапе Европейского покерного тура выступили более 13 000 игроков из разных уголков мира. Высокие результаты на соревнованиях показали представители сборной Украины.

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Открывал покерный фестиваль в Париже турнир Hold'em-Freezeout. В призовую зону попал Александр Шкабат, который занял 32 место и выиграл 2 350 евро. Самым удачным для украинских сборников стал турнир FPS Paris Main Event, где было более 2 000 участников.

Сразу двое наших игроков вышли за финальный стол. Алексей Натоптанный занял 6 место (58 490 евро призовых), Василий Забродский – 8 место (34 610 евро). Также в зоне ITM финишировали Александр Петрик (134 место), Николай Сергиенко (159 место), Роман Уланов (270 место) и Андрей Козленко (274 место).

Все заработанные средства будут переведены бойцам ВСУ, которых я знаю и которые меня поддерживали, когда я играл, – написал Александр Петрик на своей странице в фейсбук.

Ещё два представителя сборной Украины отличились в турнире France Poker Series Cup – Андрей Андреев занял 32 место, Максим Лобода – 65. В событии NL Hold'em лучший результат показали Алексей Натоптанный (22 место) и Роман Уланов (52 место). Трое украинцев пробились в ITM ивента Deep Stack. Александр Шкабат занял 46 место, Андрей Козленко – 67, Василий Забродский – 73.

Украина не осталась без титула EPT в Париже. Известный украинский киберспортсмен Илья Коробкин выиграл Turbo Freezeout с бай-ином 1 050 евро, получив вместе с трофеем 25 990 евро.