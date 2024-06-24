Сумасшедшие призовые: индийский бизнесмен утер нос лучшим покеристам мира

Самый дорогой турнир WSOP-2024 получил сенсационного победителя. Финишировать первым среди лучших покеристов мира сумел бизнесмен из Индии Сантуш Суварна.

Безумный бай-ин 250 тысяч долларов решились заплатить 75 покеристов. Конечно, практически все – топовые профессионалы и настоящие звезды игры: Фил Айви, Даниэль Негреану, Адриан Матеос, Джереми Осмус, Ник Шульман, Стефен Чидвик, Ченс Корнут, Дэн Смит и множество других.

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Впрочем, только двенадцати картежникам суждено было попасть в призовую зону. Одиннадцатым, к слову, вылетел Фил Айви, который надеялся получить здесь свой уже двенадцатый браслет WSOP. Не в этот раз. Однако, неплохо подсластили вылет полмиллиона долларов призовых.

Забраться же на самую верхушку в этой элитной компании сумел индийский бизнесмен Сантуш Суварна. В хезд-апе он переиграл опытного профи Бена Толлерена и заработал невероятные 5,4 миллиона долларов. Вице-чемпион получил на 2 миллиона меньше.

Несмотря на то, что Суварна не является профессиональным покеристом, назвать его новичком язык тоже не повернется. Сантуш уже показывал очень приличные результаты на хайроллерской серии Triton Poker, а в 2023-м даже выигрывал браслет WSOP Europe.

Индиец признается, что за последние два года покер стал едва ли не самой большой страстью в его жизни. Все время, что Суварна не уделяет бизнесу или семье, он тратит на улучшение покерных навыков. И результат этих тренировок очевиден.

Я чувствую себя очень счастливым. Каждый день я учусь играть в покер и у меня все удается очень хорошо,

– заявил бизнесмен после победы.

Украинец опередил более 3 тысяч соперников

Украинский покерист Егор BigGOGI Зарев стал чемпионом престижного турнира с бай-ином 150 долларов на GGPoker. Опередив более 3 тысяч оппонентов, Егор заработал 57 тысяч долларов призовых.