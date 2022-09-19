Самый ожидаемый фильм года на покерную тематику: когда состоится премьера "Poker Face"

Совсем скоро на экраны выйдет новый фильм о покере "Poker Face". В этой картине снимаются голливудские звёзды, а кресло режиссёра занял известный актёр и обладатель Оскара Рассел Кроу.

Съёмки фильма начались в 2021 году в Сиднее, хотя изначально режиссёр Гэри Фледер планировал организовать весь процесс в Майами. Но из-за жёстких антиковидных ограничений в Австралии, он не смог прилететь в страну. Кандидатура Рассела Кроу была успешно одобрена не только на главную роль, но и на место режиссёра.

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"Poker Face" – это второй фильм Рассела Кроу. Его режиссерский дебют состоялся в 2014 году в фильме "Искатель воды". Новая картина, где он играет Джейка Фоули – игрока-миллиардера, рассказывает о группе друзей, которые решили сыграть в покер по-крупному. Внезапно в особняк проникает убийца и они понимают, что дело тут не только в деньгах.

О фильме известно не так много, но список актёров впечатляет. В главных ролях вместе с Расселом Кроу снялись актер "Голодных игр" Лиам Хемсворт и американский рэпер RZA из Wu-Tang Clan. Эльза Патаки из "Форсажа" также является частью актерского состава.

Актёры фильма "Poker Face" / Фото railme.com

Фильм выйдет на экраны уже в ноябре. Премьера "Poker Face" запланирована на 16 ноября, а через неделю картина появится на стриминговых платформах.