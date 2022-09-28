Самый крупный турнир года в онлайне: покерист из Швеции выиграл около 3 000 000 долларов

Серия браслетных турниров WSOP Online завершилась. В последнем событии Main Event разыграли феноменальную сумму призовых – 23 674 000 долларов.

Главное событие WSOP Online с бай-ином 5 000 долларов собрало 4 984 входа. Призы действительно были огромными. Вся первая четвёрка гарантированно становилась миллионерами, а чемпион получал почти 3 000 000 долларов.

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По итогам 13-часового сражения во второй день Main Event определился состав финального стола. Лидировали известные мтт-регуляры Саймон "C.Darwin2" Мэттсон и Сэмюэль "European" Вусден. Им пророчили хедз-ап, однако Вудсен сошел с дистанции раньше.

Удивил за финалкой тайский бизнесмен Каннапонг Танараттракул, которого считают игроком-любителем. Недавно он появлялся на трансляциях серии Triton Poker, где уверенно смотрелся среди хайроллеров в турнирах за 100 000 долларов. Теперь этот игрок сумел дойти до финального стола самого крупного онлайн-турнира 2022 года с третьим стеком.

Компанию финалистов дополняли два китайца – Фэн Чжао и Янфэй Чи, два канадца – Джордан Спёрлин и Тимоти Рутерфорд, венгр Иштван Бриски и британец Оливер Спрасон. Самое большое давление на соперников оказывал Саймон Мэттсон, имея чип-лидерский стек 108 ББ. В течение стартового часа игры только Вудсен решался давать ему отпор.

Когда средний стек составлял около 20 ББ, участники финалки начали вылетать один за другим. Саймон Мэттсон удерживал лидерство до самого хедз-апа, где встретился с бизнесменом из Таиланда Каннапонгом Танараттракулом. В стеках преимущество было заметным – 73 ББ против 46 ББ.

Сюрпризов не произошло. Один из лучших мтт-игроков планеты завоевал очередной титул. Саймон Мэттсон из Швеции забрал главный приз – 2 793 575 долларов и золотой браслет WSOP Online Main Event.