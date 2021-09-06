Самый дорогой турнир WPT Online выиграл немец
Источник:Cardmates
Звездный немецкий покерист Оле Шемион стал чемпионом соревнования Super High Roller. Он выиграл 389 тысяч долларов!
Бай-ин сюда стоил 25,5 тысяч баксов! 48 входов гарантировали немалый призовой фонд — 1,2 миллиона "зеленых".
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Этот куш между собой разделили девять участников. В минимальные призы попали двое финнов: Сами Келопуро и Элис Парсинен, получили по 52 тысячи долларов.
А вот тройку лучших сформировали исключительно звездные фигуры. На пути к чемпионству Шемион расправился с двумя статусными американцами. Джастин Бономо занял третью строчку. Его призовые составили 156 тысяч баксов!
В хедз-апе Оле победил Джейсона Куна. Раннер-ап стал богаче на 239 тысяч долларов. Чемпион получил 389 тысяч долларов!