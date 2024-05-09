Этот покерный ник ужасает соперников: легендарный "CDarwin2" выиграл седьмой титул на SCOOP

Один из самых успешных онлайн-игроков в истории Саймон Мэтсон выиграл битву хайроллеров в рамках Весеннего чемпионата на платформе PokerStars. Общее количество призовых шведа на этом покерном ресурсе достигло фантастической суммы.

На платформе PokerStars по традиции в это время проходит Весенний чемпионат мира по онлайн-покеру SCOOP. Серия небезосновательно является одним из любимых фестивалей для Саймона "C.Darwin2" Мэтсона, ведь он здесь завоевал свой уже седьмой титул.

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Турнир SCOOP с бай-ином 10 300 долларов оказался по карману лишь 69 игрокам, но это покеристы с соответствующим статусом и регалиями. За финалкой, скажем, сыграл владелец 4 браслетов WSOP Адриан Матеос и, вероятно, лучший мастер онлайн-покера всех времен Никлас "Lena900" Астедт. Впрочем последний не сумел развить короткий стек и сошел с дистанции на девятом месте – 21 511 долларов призовых. А вот маститый испанец добрался до хедз-апа.



Адриан Матеос / Фото poker-red.com

Силы в битве один-на-один, впрочем, были неравными. "С.Darwin2", который специализируется, прежде всего, на онлайн-игре, справился с офлайн-регуляром. Матеос в конце концов получил 139 491 долларов призовых, Мэтсон – 186 237 баксов. Таким образом, только на Старзах, швед выиграл уже более 16 000 000 долларов в турнирах, что удавалось единицам за всю историю онлайн-покера.