Рыбалка, стриптиз и покер под водой: самые необычные турниры в истории покера

Каждый день по всему миру проходят тысячи турниров по единым правилам и стандартами. Но бывали особые случаи, когда организаторы пытались выделиться на фоне конкурентов.

За последние 20 лет в покере хватало забавных и нелепых турниров. На ютуб-канале Poker Bounty появилось видео про самые оригинальные попытки организаторов сделать свое событие уникальным.

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Совместили покер и рыбалку

Такую идею решили воплотить в жизнь в 2011 году, когда в рамках Caribbean Adventure провели турнир с бай-ином 2 300 долларов. Событие делилось на 2 этапа – сначала участники отправлялись рыбачить в открытое море, а потом собирались за покерным столом. Победитель определялся по итогу набранных очков.



Рыбаков среди покеристов оказалось немного, турнир собрал всего 5 участников. Победителем стал профессиональный бейсболист Уэйд Таунсенд. Он выиграл покерный турнир, а в зачёте рыболовов оказался третьим.

Турнир по стрип-покеру

Ирландская компания Paddy Power анонсировала 1 апреля 2006 года Чемпионат мира по стрип-покеру. Сначала это рассматривалось как первоапрельская шутка, но желающих оказалось столько, что турнир решили проводить.

Турнир по стрип-покеру / Фото PokerNews

В итоге почти 200 игроков провели фриролл с призовым фондом 10 000 фунтов стерлингов в формате победитель получает всё. На каждом из участников было по 5 единиц одежды. В конце концов за финалкой все сидели в полотенцах, обмотанных вокруг пояса. Победителем этого турнира стал 32-летний писатель Джон Янг. После вручения кубка организаторы предложили ему раздеться догола, чтобы пожертвовать ещё 10 000 на благотворительность и Янг согласился.

Экстремальный покер

В 2006 году Extreme Poker Tour решили провести серию турниров в самых экстремальных условиях. Филу Лааку пришлось играть прямо на морском дне. Другие игроки согласились играть на платформе, выступавшей со скалы на высоте 90 метров над уровнем моря недалеко от Сиднея. Изначально вылетевших игроков обещали скидывать с этой платформы, но в итоге их плавно спускали на тросе.

Покер под водой / Фото PokerNews

Еще один турнир проводился в Финляндии. Покерный стол располагался на льду при температуре -23°C. Докупать фишки можно было в обмен на куртку. Этой функцией воспользовался Роберт Варкони. Ему пришлось доигрывать турнир в футболке, время от времени нарезая круги вокруг стола, чтобы согреться.

Турнир без перерыва

В 2013 году на Филиппинах прошёл турнир Iron Man с бай-ином 700 долларов, где собралось 115 участников. Сделка за финальным столом запрещалась. Это событие продолжалось 48 часов 55 минут и даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Дольше всех продержался в игре и выиграл турнир Дэймон Шуленбергер, который заработал за двое суток без сна 18 240 долларов.