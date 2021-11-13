Роял-флеш стоимостью в 545 тысяч долларов: американец обобрал казино в Лас-Вегасе

Скотт Лонг, в отличие от десятков тысяч игроков, которые штурмуют турниры WSOP, приехал в Вегас, чтобы развлечься. Один из пунктов программы – кэш игра, которая принесла американцу немалое состояние.

Скотт Лонг вместе с друзьями весело проводил время за кэш-столами и, откатав всего час, выиграл более полумиллиона долларов.

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По сути, американец залез в карман самого казино, сорвав прогрессивный Мега-Джекпот. Кто не знает, это накопительный приз, который разыгрывают участники серьезного бэд-бита, или в нашем случае – владелец сильнейшей комбинации в покере. Роял-флеш мгновенно сделал Скотта Лонга богаче на 544 904 доллара.

Американец был шокирован, не то слово, ведь теперь может реализовать несколько важных проектов. Часть суммы пойдет на закрытие ипотеки, остальное – на обучение в колледже. Не забудет Скотт и о других членах своей семьи, с которыми планирует хорошенько развлечься.