Семейное дело: 300 тысяч долларов и браслет WSOP для представителя знаменитого клана

Уже более десяти чемпионских браслетов разыграли на нынешней Мировой серии покера (WSOP) в Лас-Вегасе. Пока одним из самых интригующих выдался турнир №13.

Соревнования в дисциплине Dealer's Choice справедливо считаются одними из самых сложных в мире покера и привлекают обычно только профессионалов.

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Все потому, что соревноваться приходится сразу в 16 видах покера. Поэтому турнир с бай-ином 10 тысяч долларов собрал скромный, как для WSOP, 141 вход. Среди тех, кто попал в призы, оказались настоящие легенды Фил Айви и Даниэль Негреану. Фаны уже с нетерпением ждали их битвы за финальным столом, впрочем, двое вылетели незадолго до финалки – Айви 11-м, а Негреану 10-м. Оба получили по 27 тысяч долларов призовых.



Даниэль Негреану и Фил Айви / Pokernews

Собственно же финальный стол выдался очень напряженным. Организаторам даже пришлось добавить еще один игровой день, что не был предусмотрен перед стартом соревнований. В конце концов в хедз-апе сошлись двое американцев Роберт Мизрахи и Майкл Мартинелли и более ловким оказался первый. Для Роберта этот браслет стал уже пятым в карьере и по этому показателю он сравнялся со своим братом Майклом Мизрахи. Такой вот необычный семейный бизнес. Чемпиону досталось более 300 тысяч долларов призовых, Мартинелли получил 215 тысяч за второе место.

Украинский успех в онлайне

Украинский покерист, выступающий под ником Socc3rman13, стал чемпионом турнира SCOOP After Party на Poker Stars. За первую строчку наш земляк получил 12 тысяч долларов призовых.