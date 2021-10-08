Рекордсмена мира оставили без любимой "игрушки"

Очередная попытка Фила Хельмута завоевать 16-й браслет WSOP завершилась неудачей. Правда, самый титулованный покерист Мировой серии оформил уже третий ITM на фестивале и выиграл за неделю 180 тысяч долларов призовых.

"Poker Brat" был близок к очередному трофею на турнирах WSOP в ивенте по Омахе Хай-Лоу за 10 тысяч долларов. Впрочем, короткий стек за финальным столом заставил Хельмута довольствоваться лишь пятым местом – 80 894 долларов призовых.

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А вот главный приз этого турнира – 317K долларов, как и золотой браслет WSOP, забрал еще один профессионал Ари Энгель. В 2019 году, кстати, Энгель уже выигрывал браслет в турнире по Безлимитному Холдему.

Ари Энгель / фото PokerNews

Престижного титула, как бы это странно не звучало, до сих пор не было в коллекции Джейсона Куна, покериста, который находится на 9-м месте в "All Time Money List". Владелец почти 33 миллионов долларов призовых закрыл существенный пробел в битве один на один среди хайроллеров.



Джейсон Кун / фото PokerNews

Участие в ивенте WSOP за 25 тысяч долларов смогли себе позволить лишь 57 богачей, но путь к титулу оказался непростым. Джейсону Куну пришлось выиграть 6 хедз-апов подряд, без права на ошибку. А решающая дуэль против венгра Габора Сабо заставила американца потеть три с половиной часа. Но оно того стоило – первый браслет Мировой серии для Джейсона Куна и почти 244 тысячи долларов призовых.