В рамках киевской покерной серии состоится VIP-турнир при участии Леона Цукерника

Организаторы серии PokerMatch UA Millions, которая состоится в украинской столице с 14 по 23 января, ждут почётных гостей. В Киев приедут владелец казино в Розвадове Леон Цукерник и чемпион EPT Бертран "ElkY" Гроспелье. Чешский бизнесмен и французский регуляр примут участие в турнире хайроллеров Leon's Challenge.

Фестиваль PokerMatch UA Millions призван дать яркий старт новому покерному сезону в Украине. Получить мощные соревновательные эмоции в Киеве смогут и игроки с глубоким банкроллом.

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Бертран Гроспелье / фото PokerNews

Благодаря визиту в нашу столицу Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье, в турнирную сетку попал ивент с бай-ином 150 000 гривен (около 5350 долларов США). Звездные гости в битве хайроллеров также не будут лишними. Чех и француз примут участие в турнире, который стартует 18 января в 17:00. Стартовый стек ивента – 50 000 фишек, продолжительность уровней – 30 минут.



Леон Цукерник / фото Poker Central

Присоединиться к грандиозному турниру смогут и игроки PokerMatch. 16 января в 20:00 на покерной платформе состоится сателлит [3 tickets GTD] Sat to Leon's Challenge. Бай-ин – 30,000 гривен, гарантия – 3 билета по 150 000 гривен в турнир Leon's Challenge. Путь к заветному билету можно начать и с меньших инвестиций. На PokerMatch будут доступны и более дешевые степ-сателлиты. Более подробная информация – на официальном сайте украинского покер-рума.