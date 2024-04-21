"Покерист" трижды отправил в нокдаун абсолютного чемпиона мира по боксу, сенсационно выиграв бой

Поклонники покера хорошо знают Райана Гарсию по его появлениям в популярном шоу Hustler Casino Live и участии в Мировой серии (WSOP). Впрочем, главная профессия американца – все же бокс.

Собственно, 25-летний Гарсия – одна из главных звезд современного бокса. К 2023 году Райан не имел за спиной ни одного поражения на профи-ринге, выиграв 23 подряд поединка. Остановить его удалось лишь другому звездному американцу Джервонте Дэвису.

К теме "Это мальчик!" Покерист пожертвовал стеком, чтобы поддержать роженицу

После той неудачи Гарсия немного потерял в статусе, поэтому к поединку против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни подходил как откровенный аутсайдер. Более того, перед боем Райан не вписался в лимит весовой категории, поэтому не мог претендовать на чемпионский пояс соперника. Однако, поединок оппоненты все же решили провести, пусть и не титульный.

Хейни, напомним, в 2023 году побеждал Василия Ломаченко и до сих пор не имел ни одного поражения в карьере – 31 одна победа. Теперь это изменилось. Гарсия, несмотря на то, что ему практически не давали шансов на успех ни специалисты, ни букмекеры, трижды отправлял Дэвина в нокдаун. Гонг Хейни все же услышал на ногах, но большинство судей отдали победу Гарсии. Один из рефери, правда, каким-то чудом насчитал ничью – 114:110, 115:109, 112:112.

Как бы там ни было, победа за Райаном, который теперь с чистой совестью может готовиться к WSOP, стартующему в мае. В Главном событии Мировой серии в 2023 году он финишировал на 566-м месте из более 10 тысяч участников и заработал 32 500 долларов.

Становая тяга и успех в покере

Звездная покеристка Кристен Фоксен рассказала о том, насколько важной частью ее успехов является здоровый образ жизни, в частности, работа в тренажерном зале.