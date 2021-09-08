Против лома есть прием: безумный канадец выпустил из рук очередной титул

Элитный покерный ивент Super Millions будто создан персонально для Майкла Аддамо. Рекордсмен турнира за 10 300 долларов на всех парах мчался к своему 5 титулу, но что-то пошло не так.

Майкл Аддамо начал борьбу за финальным столом лишь с четвертым стеком, но не долго находился в тени. Канадец включил привычный агрессивный режим и, получив одобрение фортуны, начал безапелляционно доминировать за столом.

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Аддамо практически каждую руку открывал рейзом и, как правило, прекрасно попадал в доску. А если нет, несколькими баррелями блефа четко выбивал оппонентов из банка. А вот блефовать против Майкла не было смысла. Чего только стоит колл на ривере по даме хай в исполнении канадца.

В конце концов, в 6-max у Адамо уже было больше фишек чем у 5 его соперников вместе взятых. Казалось, только Анатолию Филатову, который долго отсиживался в засаде, удастся навязать борьбу чип-лидеру. Но и россиянин пошел отдыхать (3 место – 250 тысяч долларов) с легкой руки безумного канадца, выставившись с A-J против K-5 Аддамо.

Чемпион Super Millions Жерар Карбо / codigopoker.com

Дело дошло до хедз-апа, который имел все шансы завершиться молниеносно. Стек Майкла в 6 раз превосходил скромный задел Жерара Карбо. Но испанец доказал, что в покере все возможно. Хорошенько потерпев, "Hightroler" дождался нескольких благоприятных для себя кулеров и совершил невероятный камбэк.

525 долларов, которые Жерар Карбо инвестировал в сателлит, превратились в 420,5 К. И самое главное, испанец одержал победу, которую еще долго будут обсуждать покерные селебретис. Майклу Аддамо также есть чем гордиться – 327 тысяч долларов на дороге не валяются.