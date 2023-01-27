Профессионалы рекомендуют: 5 лучших фильмов о покере всех времен

Один из самых известных интернет-ресурсов о покере PokerNews составил собственный рейтинг лучших фильмов на данную тематику. В подборке собраны киноленты, которые придутся оценят настоящие гурманы игры.

За прошедшее столетие покер проник в поп-культуру, особенно когда речь идет о кино. Задолго до покерного бума и даже до того, как появилась Мировая серия покера, эта игра уже дебютировала на большом экране.

Читайте также Easy Cash на PokerMatch: более 10 000 евро для игроков

На основе рейтинга IMDb и отзывов покерных фанатов, PokerNews составил пятёрку лучших фильмов.

5. "Большой куш для маленькой леди" / A Big Hand for the Little Lady (1966)

За 4 года до того, как впервые состоялась Мировая покерная серия, Warner Brothers выпустила этот фильм. Возможно, для покерной аудитории на сегодняшний день уже устарел, но те, кто любит посмотреть классику, наверняка получат удовольствие.

Это комедийный вестерн, где Мередит (Генри Фонда) путешествует со своей женой и детьми. Он оказывается в затруднительном положении, играя в покер на большие деньги. Обстоятельства складываются так, что вмешаться в игру приходится его жене Мэри.

4. "Прогулка по Миссисипи" / Mississippi Grind (2015)

После покерного бума было выпущено много фильмов, которые никак не впечатлили фанатов. Все ждали киноленты, где покер будет представлен органично и естественно. Для многих это случилось в 2015 году с выходом драмы "Прогулка по Миссисипи".

В ней рассказывается о путешествиях старого американского картёжника с молодым коллегой по южной части Америки. У них общая цель – сколотить себе состояние. Драма с элементами комедии, поэтому идеально подходит, чтобы весело провести вечер.

3. "Цинциннати Кид" / The Cincinnati Kid (1965)

Не так много фильмов про покер являются культовыми, но "Цинциннати Кид" является именно таковым. Главные роли сыграли легендарные Стив МакКвин, Энн-Маргрет и Эдвард Джей Робинсон. Кинокартина рассказывает классическую историю о молодом игроке, подающем большие надежды. Он бросает вызов самому сильному противнику, которого только можно найти.

2. "Калифорнийский покер" / California Split (1974)

Фильм вышел в том же году, когда Джонни Мосс выиграл последнее Главное событие на Мировой серии покера. На первый взгляд драма может показаться слишком простой и беззаботной, но на самом деле "Калифорнийский покер" гораздо глубже.

Главные роли сыграли Джордж Сигал и Эллиотт Гулд. Эпизодически в фильме появляется член Зала славы покера Амарилло Слим Престон. Каждый, кто когда-либо садился играть в покер, знает, к каким последствиям может привести погоня за большим выигрышем. "Калифорнийский покер" передаёт те самые ощущения.

1. "Шулера" / Rounders (1998)

Для многих это лучший фильм о покере. "Шулера" вышли в 1998 году, и, хотя не имели больших кассовых сборов, в разгар покерного бума стали культовой классикой.

Сценаристы Дэвид Левин и Брайан Коппельман были настоящими фанатами покера. Они приложили немало усилий, чтобы изобразить покер как игру и образ жизни. Их работа нашла отклик у многих игроков по всему миру. Каждый, кто интересуется покером, обязательно должен посмотреть этот фильм.