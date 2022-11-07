Профессиональный покерист за один вечер проиграл больше 100 000 долларов

Бенджамин Ролле известный в онлайне под ником "BencB" серьёзно ушёл в минус по итогу воскресенья. В этот день прямо на стриме он загрузил турниров на общую сумму 135 000 долларов, а оформил призовых на 7 500.

Регуляры такого уровня не проходят мимо дорогих серий, а когда они проводятся параллельно в нескольких румах, то сессия может обходиться очень дорого. Бенджамин Ролле является одним из лучших онлайн игроков в покер. Но даже у профессионалов случаются неудачи.

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Это был один из худших дней Бенджамин Ролле за последнее время. В конце стрима, когда его в очередной раз переехали, "BencB" признался, что лучше бы этой сессии вообще не было.

Пытайтесь сохранять концентрацию. Но помните, что иногда вам будут серьезно давать по голове", – резюмировал покерист в конце стрима.

Зрители в онлайне были свидетелями того, что жизнь профессионального покериста состоит не только из побед. Бенджамин Ролле в 4 разных турнирах докупался по 3 раза, но нигде ему так и не удалось нормально раскутиться. Причем бай-ины в некоторые события таких серий составляют больше 10 000 долларов.