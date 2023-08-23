Профессиональный футболист Ронни Гарбушевски оказался покерным мошенником

Немецкий футболист Ронни Гарбушевски входил в преступную группу, которая организовывала покерные игры по всей стране с 2014 по 2017 год. Самыми известными жертвами мошенников стали Макс Крузе и Ян-Питер Яхтманн.

Ронни Гарбушевски всю свою профессиональную карьеру провёл в Германии. Он выступал за такие известные клубы как "Фортуна" Дюссельдорф, "Энерги" Котбус и "Ганза" Росток. В прошлом году 37-летний полузащитник закончил с футболом.

Читайте также "Стратегия покерного мышления": Фил Гальфонд представил собственную книгу

Внезапно вскрылись абсолютно неожиданные факты из жизни Ронни Гарбушевски. В понедельник, 21 августа, экс-футболист вместе с подельниками предстал перед окружным судом Дрездена по обвинению в мошенничестве. Общий размер ущерба оценён в размере не менее 528 000 евро.

По схеме преступной группы Ронни Гарбушевски искал участников среди других футболистов для закрытых игр в покер. За столом использовалась меченая колода карт. Подельники передавали информацию дилеру в наушник, а тот, зная выигрышную руку, подавал сигналы подставным игрокам за столом. По этой схеме мошенники работали в разных городах Германии.

Сообщается, что одной из первых жертв мошенников стал участник финального стола Main Event WSOP-2023 Ян-Питер Яхтманн. Также в списках фигурирует имя Макса Крузе – экс-футболиста "Вольфсбурга" и сборной Германии, который сейчас играет в покер на профессиональном уровне.

Судебное заседание / Фото lvz.de

Приговор по делу преступной группы пока не оглашён. Известно, пятеро подсудимых, в их числе и Ронни Гарбушевски, признали свою вину. С ними было заключено досудебное соглашение, в рамках которого каждый, скорее всего, получит условный срок.