Про Фила Хельмута снимут фильм: кто сыграет звездного покериста

Сценаристы фильма "Парень из Мэдисона" не оставляют надежды снять картину про известного покериста Фила Хельмута. Осталось определиться с актером на главную роль.

В твиттере Фил Хельмут написал, что снять картину под названием The Madison Kid собираются давно. Однажды даже утвердили 43 из 44 ролей, но Хейден Кристенсен из "Звездных войн" в последний момент отказался.

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Хельмут убежден, что "Парень из Мэдисона" точно будет снят, потому что у картины отличный сценарий. На главную роль ищут актера чуть старше 20 лет. В финале фильма он станет чемпионом Главного события WSOP как сделал это Хельмут в 1989 году.

Эштон Кутчер собирался сыграть меня в 2004 году. Потом в 2007-м мою роль планировал взять Хейден Кристенсен,

– рассказал Фил Хельмут.

Пока наиболее активно обсуждаются варианты на главную роль с Адамом Драйвером ("Звездные Войны"), Тимоти Шаламе ("Дюна") и Майклом Серой ("Скотт Пилигрим против всех").