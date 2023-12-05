Приключения украинцев в Сан-Ремо: как Михаил Гутый за перстнем WSOP Circuit охотился

Известные украинские покеристы посетили курортный итальянский городок Сан-Ремо, где проходила международная серия WSOP Circuit. Напоследок сильнейшие игроки Европы разыграли главное кольцо фестиваля.

В турнире Main Event WSOPC приняли участие 906 игроков, а призовой фонд составил 766 476 евро. Лучший результат среди украинцев показал один из самых титулованных покеристов страны Михаил Гутый.

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Украинцы имели солидное представительство на этом турнире. Во время одного из брейков наши игроки сделали общее фото. Его разместил Михаил Гутый в своем телеграм-канале, где подробно рассказывал об увлекательных перипетиях этого турнира.

Украинские покеристы в Сан-Ремо / Фото из телеграм-канала "Сборник по покеру"

В заключительный день Главного события пробились 24 игрока, среди которых были Михаил Гутый и Сергей Устименко. Сергей первым сошел с дистанции, а вот Михаил был очень близок к тому, чтобы получить чип-лидерский стек на предфинальной стадии.

Драматическая раздача, в которой Гутый получил 5-бет пуш против А10, имея на руках КК, закончилась обидным бэд-битом. На ривере пришел туз. Вскоре после этого украинец проиграл остатки стека, заняв 10 итоговое место. Чемпионом Главного события WSOP Circuit стал греческий покерист Георгиос Цулофтас. Он получил фирменное кольцо и 120 000 евро призовых.

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