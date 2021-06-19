Пора возвращаться в покер: Дончич "уволит" Вульгариса

Американские СМИ сообщают, что звезда клуба НБА "Даллас Маверикс" Лука Дончич конфликтует с аналитиком команды Бобом Вульгарисом.

Напомним, "Даллас" второй раз подряд вылетает из плей-офф в первом же раунде. Обидчиком "Маверикс" снова стал "Лос-Анджелес Клипперс".

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Заокеанская пресса сообщает, что это фиаско стало настоящим ударом для звездного Луки Дончича. Словенец якобы даже нашел виноватого – аналитика Боба Вульгариса.

Владелец "Далласа" Марк Кубан эту информацию опровергает. Отметим, что Вульгарис – уже довольно известная фигура в спорте. В системе клуба он работает уже почти три года, а до этого канадец сделал себе имя в покере и ставках на спорт.

Собственно в этих сферах Боб продемонстрировал свое аналитическое мышление, за которое Вульгариса и пригласили в "Маверикс".



Боб Вульгарис. Фото: Cardschat

Если конфликт между Дончичем и Бобом действительно есть, то, вероятнее всего, канадцу и в самом деле придется освободить собственный кабинет. Уж больно большой трагедией для канадца это не станет, ведь он всегда может вернуться в покер, где зарабатывал огромные суммы задолго до того, как Дончич пришел в НБА.