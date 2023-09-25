Почти 5 дней за покерным столом: безумный марафон Фила Лаака

Фил Лаак навсегда останется в истории покера как игрок, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. В 2010 году у него появилась сумасшедшая идея – провести самую долгую непрерывную сессию в офлайне.

Фил Лаак является известной личностью в покерных кругах. Американец ирландского происхождения принимал активное участие в телевизионных шоу, выигрывал титулы WPT и WSOP, но и жить не мог без споров и пари.

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В 2010 году Лаак провел за покерным столом целых 115 часов, установив рекорд по продолжительности игры в офлайне. Эту идею он воплотил в жизнь во время проведения Мировой серии покера в Лас-Вегасе. Предыдущий рекорд составлял чуть более 72 часов. Фил планировал отыграть на 5 часов больше.

Рекордную сессию Лаак провел в стенах знаменитого казино Bellagio. В итоге он так увлекся, что не захотел останавливаться и закончил свой марафон на пятый день. Единственный отдых, который разрешался – это перерыв на 5 минут каждый час. Свою игру Фил транслировал в прямом эфире и собрал около 140 000 зрителей.

Фил Лаак и Дженнифер Тилли / Фото gq.com

За все время Фил Лаак не употреблял никаких дополнительных стимуляторов вроде энергетиков, кофе или медикаментов. Такие жесткие испытания бесследно для организма не проходят, поэтому покерист похудел за время марафона на 3 килограмма. Концентрацию во время долгой игры он не растерял и закончил сессию в плюсе на 6 766 долларов. Все выигранные деньги покерист пожертвовал на благотворительность.