Полная доминация: звездный английский покерист выиграл 183 тысячи долларов

Один из лучших хайроллеров современности Стивен Чидвик стал чемпионом события номер 7 серии Poker Masters. Он победил поле из 68 игроков.

Бай-ин в соревнование стоил 10 тысяч долларов. Среди участников было немало известных фигур.

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За финальный стол Стивен садился в роли лидера. В привычной доминирующей манере британец давил на оппонентов, попутно выбивая их из игры.

Последней "жертвой" Чидвика стал Дилан Дестефано, которого Стивен победил в хедз-апе. Американец заработал 136 тысяч долларов, чемпион — 183,6 тысячи долларов!

Благодаря этому триумфу Чидвик ворвался в борьбу за фиолетовый пиджак, который получит победитель общего зачета серии. До ее завершения осталось еще пять турниров. Главными конкурентами Стивена являются Даниэль Негреану и Шон Перри.