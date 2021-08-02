Поляк победил более 30 тысяч соперников и стал чемпионом мира по покеру

WSOP Online стартовал еще несколько недель назад, однако до сих пор участие в нем могли принять только игроки из США. Теперь же началась и та часть Мировой серии, в которой будут соревноваться спортсмены со всего мира. Поэтому мы можем ожидать браслетов и от украинских покеристов.

Победителем же первого турнира международного WSOP Online стал поляк Бартоломей Свебода. Ради этого успеха ему пришлось изрядно попотеть, ведь соревнования со скромным бай-ином 50 долларов собрали гигантское поле из более 30 тысяч входов! Во второй день перешли 3584 игрока и им понадобилось еще 8 часов для определения чемпиона.

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Бартоломей Свебода сел за финалку со средним стеком и ни разу до хедз-апа ему не удавалось возглавить чип-каунт. Более того, решающую дуэль против вьетнамца Куонг Трина поляк начинал со стеком в пять раз меньшим, чем у соперника!

Несколько удачных раздач, впрочем, позволили Свебоде сначала выровнять положение, а затем и вырвать победу. Вместе с чемпионским браслетом Бартоломей получил 161 тысячу долларов призовых.