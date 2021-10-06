Покерный любитель переиграл почти 13 тысяч соперников и выиграл полмиллиона долларов

Турнир The Reunion в рамках Мировой серии покера, ожидаемо, вызвал безумный интерес. Еще бы, всего за 500 долларов игроки получили возможность побороться за призовой фонд в 5 миллионов.

К сумасшедшему покерному марафону, который растянулся на 3 дня, присоединился Лонг Ма – менеджер в компании электроники из Далласа. Ему и достался самый большой кусок покерного пирога.

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Финальный день The Reunion Лонг Ма встретил с наибольшим количеством фишек и провел решающий отрезок дистанции "на водительском кресле". К хедз-апу чип-лидер подошел с 5-кратным превосходством над своим соперником Джулиано Лентини и дуэль оказалась скоротечной.

Лонг Ма / PokerGo

Уже в первой раздаче андердог с Q-J отправил все свои фишки на середину стола. Лонг Ма сравнял с A-7 и выстоял. В компании друзей американец отпраздновал свой первый браслет WSOP и выигрыш кругленькой суммы. Свои инвестиции Лонг Ма приумножил в 1 027 раз и везет домой 513 604 доллара.